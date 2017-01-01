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МВФ намерен изменить подход к борьбе с коррупцией

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Изменения предусматривают более систематическое, непредвзятое, действенное и беспристрастное взаимодействие с государствами-членами МВФ.
МВФ намерен изменить подход к борьбе с коррупцией
depositphotos.com
Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел основные принципы борьбы с коррупцией, сообщается на сайте организации.

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“Эти изменения касаются методических указаний по вопросам управления фонда от 1997 года и предусматривают более систематическое, непредвзятое, действенное и беспристрастное взаимодействие с государствами-членами“, – говорится в сообщении.

Теперь МВФ будет осуществлять регулярную оценку характера и серьезности недостатков в управлении. Через изучение различных сфер и областей экономики стран, в частности, налогового и бюджетного регулирования.
 
При этом фонд предложит странам, входящим в МВФ, добровольно соглашаться на оценку своих нормативно-правовых и институциональных основ. Чтобы убедиться, что они имеют механизмы для прекращения отмывания и сокрытия незаконно полученных финансовых средств.

Ранее сообщалось о том, что Украина остается без рабочих рук.

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Теги: МВФ, коррупция, борьба с коррупцией
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Источник: korrespondent.net

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