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В Украине выросли цены на автогаз

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Средняя цена сжиженного газа по стране выросла на пять копеек и достигла 12,53 гривен за литр. Цены подняли большинство украинских сетей АЗС.
Цены на автогаз вернулись к росту
Цены на автогаз вернулись к росту
depositphotos.com/

С 20 по 23 апреля стоимость автогаза в большинстве украинских сетей АЗС выросла на 2-50 копеек за литр. Об этом сообщает Еnkorr в понедельник, 23 апреля.

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В частности, наибольший рост произошел в сетях Катрал и Chipo, где стоимость СУГ выросла на 50 коп./л и 40 коп./л, – до 12,77 грн/л и  12,59 грн/л, соответственно.

В сетях Нефтек, Овис, и Род-Ник автогаз подорожал на 30 коп./л.

На 2-17 коп./л выросли цены на заправках WOG, Автотранс, Авиас, Marshal, БРСМ-Нафта,  Рур Групп, ОККО, Укрнафта и Mango.

Средняя цена сжиженного газа по Украине 23 апреля составила 12,53 грн/л (+5 коп./л).

Напомним, на прошлой неделе Нафтогаз поднял цену на природный газ для промышленных потребителей.

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Теги: Украина, газ, топливо, АЗС, цена на газ
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Источник: korrespondent.net

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