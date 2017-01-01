В Украине выросли цены на автогаз

Средняя цена сжиженного газа по стране выросла на пять копеек и достигла 12,53 гривен за литр. Цены подняли большинство украинских сетей АЗС.

Цены на автогаз вернулись к росту depositphotos.com/

С 20 по 23 апреля стоимость автогаза в большинстве украинских сетей АЗС выросла на 2-50 копеек за литр. Об этом сообщает Еnkorr в понедельник, 23 апреля.

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В частности, наибольший рост произошел в сетях Катрал и Chipo, где стоимость СУГ выросла на 50 коп./л и 40 коп./л, – до 12,77 грн/л и 12,59 грн/л, соответственно.

В сетях Нефтек, Овис, и Род-Ник автогаз подорожал на 30 коп./л.

На 2-17 коп./л выросли цены на заправках WOG, Автотранс, Авиас, Marshal, БРСМ-Нафта, Рур Групп, ОККО, Укрнафта и Mango.

Средняя цена сжиженного газа по Украине 23 апреля составила 12,53 грн/л (+5 коп./л).

Напомним, на прошлой неделе Нафтогаз поднял цену на природный газ для промышленных потребителей.