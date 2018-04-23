Саудовская Аравия опередила Россию по добыче нефти

Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в январе-феврале 2018 года составил 29,9%, а в экспорте топливно-энергетических товаров – 45,5%.

Саудовская Аравия в феврале добывала 9,98 млн баррелей нефти в день depositphotos.com

Россия уступила Саудовской Аравии первое место в мире по объему добычи нефти, производя в среднем 9,53 млн баррелей этого сырья в день. Об этом сообщает Прайм со ссылкой на данные Росстата за февраль 2018 года в понедельник, 23 апреля.

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“РФ удерживала лидерство одиннадцать месяцев подряд. Саудовская Аравия в феврале добывала 9,98 млн баррелей нефти в день, в январе эта страна добывала 9,976 млн баррелей в сутки, а Россия – в среднем 10,53 млн баррелей“, – говорится в сообщении.

Отмечается, что страны ОПЕК в феврале добывали 32,19 млн баррелей в сутки. Из них Ирак добывал 4,42 млн баррелей нефти.

Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в январе-феврале 2018 года составил 29,9%, в экспорте топливно-энергетических товаров – 45,5% (в январе-феврале 2017 года, соответственно, 29,3% и 44%).

В феврале 2018 года средняя фактическая экспортная цена на нефть составила 460,8 долларов за тонну (100,2% к январю 2018 года). Цена мирового рынка на нефть Urals составляла 461,9 доллара США за 1 тонну (99,5% к январю 2018 года).

Ранее Украина снизила транзит нефти в Европу.