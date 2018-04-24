В Украине падает промышленное производство

В марте промышленное производство выросло по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год, однако упало по сравнению с февралем текущего года.

За месяц в Украине сократилось промышленное производство. Так, в марте 2018 года с учетом сезонного фактора оно сократилось на 1,4% по сравнению с февралем текущего года. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщает Экономическая правда со ссылкой на Госстат.

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При этом по сравнению с мартом прошлого года с коррекцией на эффект календарных дней промышленное производство выросло на 1,6%.

В январе-марте 2018 года по сравнению с январем-мартом 2017-го промпроизводство выросло на 2,4%.

Напомним, Порошенко упростил добычу газа.