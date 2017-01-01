Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Фондовый рынок США закрылся разнонаправленно

Комментариев: 0
Торги на американской фондовой бирже в понедельник, 23 апреля, закончились преимущественно в минусе. Индексы Dow Jones и NASDAQ снизились.
Торги на биржах в США закрылись разнонаправленно
Торги на биржах в США закрылись разнонаправленно
depositphotos.com/

Индекс Dow Jones снизился на 0,06% – до 24448,69 пункта.

Читай также: Фондовый рынок США закрылся снижением

Индекс S&P500 прибавил 0,01% – до 2670,29 пункта.

NASDAQ поднялся на 0,25% – до 7128,6 пункта.

Ранее сообщалось о том, что 5 февраля, ключевые фондовые индексы США обвалились после длительного периода устойчивого роста. Аналитики объясняют снижение котировок опасениями по поводу роста доходности облигаций США. Сегодня вслед за американскими рухнули индексы азиатских бирж.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: США, фондовый рынок, торги, индексы, Фондовая биржа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Корреспондент.biz

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь