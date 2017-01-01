Фондовый рынок США закрылся разнонаправленно
Торги на американской фондовой бирже в понедельник, 23 апреля, закончились преимущественно в минусе. Индексы Dow Jones и NASDAQ снизились.
Индекс Dow Jones снизился на 0,06% – до 24448,69 пункта.
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Индекс S&P500 прибавил 0,01% – до 2670,29 пункта.
NASDAQ поднялся на 0,25% – до 7128,6 пункта.
Ранее сообщалось о том, что 5 февраля, ключевые фондовые индексы США обвалились после длительного периода устойчивого роста. Аналитики объясняют снижение котировок опасениями по поводу роста доходности облигаций США. Сегодня вслед за американскими рухнули индексы азиатских бирж.
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