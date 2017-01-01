Фондовый рынок США закрылся разнонаправленно

Торги на американской фондовой бирже в понедельник, 23 апреля, закончились преимущественно в минусе. Индексы Dow Jones и NASDAQ снизились.

Торги на биржах в США закрылись разнонаправленно depositphotos.com/

Индекс Dow Jones снизился на 0,06% – до 24448,69 пункта. Читай также: Фондовый рынок США закрылся снижением Индекс S&P500 прибавил 0,01% – до 2670,29 пункта. NASDAQ поднялся на 0,25% – до 7128,6 пункта. Ранее сообщалось о том, что 5 февраля, ключевые фондовые индексы США обвалились после длительного периода устойчивого роста. Аналитики объясняют снижение котировок опасениями по поводу роста доходности облигаций США. Сегодня вслед за американскими рухнули индексы азиатских бирж.

КорреспонденТ.biz