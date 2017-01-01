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Цена барреля нефти Brent превысила $75

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Днем 23 апреля цена на североморскую смесь марки Brent достигла отметки в 75 долларов за баррель впервые за 3,5 года, однако затем незначительно снизилась.
Стоимость июньских фьючерсов на марку WTI увеличивалась на 0,7%
Стоимость июньских фьючерсов на марку WTI увеличивалась на 0,7%
depositphotos.com

Цена на нефть марки Brent впервые с 26 ноября 2014 года достигла 75 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 22.14 по киевскому времени стоимость июньских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent выросла на 1,15 процента - до 74,91 доллара за баррель. 

Днем ее цена достигла отметки в 75 долларов за баррель, однако затем незначительно снизилась.

Стоимость июньских фьючерсов на марку WTI увеличивалась на 0,7%, до 68,88 доллара за баррель.

Отметим, что энергоресурсы растут в цене на фоне новостей об обострении геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
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Теги: нефть, цены на нефть, цена на нефть, нефть brent
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Источник: РИА Новости

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