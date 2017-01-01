Цена барреля нефти Brent превысила $75

Днем 23 апреля цена на североморскую смесь марки Brent достигла отметки в 75 долларов за баррель впервые за 3,5 года, однако затем незначительно снизилась.

Стоимость июньских фьючерсов на марку WTI увеличивалась на 0,7% depositphotos.com

Цена на нефть марки Brent впервые с 26 ноября 2014 года достигла 75 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Читай также: Саудовская Аравия опередила Россию по добыче нефти По состоянию на 22.14 по киевскому времени стоимость июньских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent выросла на 1,15 процента - до 74,91 доллара за баррель.

Днем ее цена достигла отметки в 75 долларов за баррель, однако затем незначительно снизилась.

Стоимость июньских фьючерсов на марку WTI увеличивалась на 0,7%, до 68,88 доллара за баррель.

Отметим, что энергоресурсы растут в цене на фоне новостей об обострении геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть.