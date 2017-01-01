Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Нацбанке спрогнозировали инфляцию до 2020 года

Комментариев: 0
Фискальная политика и благоприятная внешняя среда будут поддерживать рост реального ВВП в 2018 году, экономика ускорит рост до 3,4%, говорится в прогнозе НБУ.
Нацбанк сделал прогноз инфляции до 2020 года
Нацбанк сделал прогноз инфляции до 2020 года
depositphotos.com

До конца 2020 года инфляция в Украине снизится до 5%. Такой прогноз озвучил заместитель главы регулятора Дмитрий Сологуб, сообщается во вторник, 24 апреля, на странице Нацбанка в соцсети Facebook.

Читай также: Украина и МВФ обсудили пересмотр программы помощи

По его словам, более жесткая монетарная политика будет способствовать возвращению инфляции до целевого диапазона во второй половине 2019 года и ее снижению до 5% на конец 2020 года.

Сологуб добавил, что украинская экономика восстанавливается, несмотря на конфликт на Донбассе и торговые ограничения со стороны России.

“Реальный ВВП вырос на 2,5% в 2017 году за счет активизации потребления и устойчивого инвестиционного спроса“, - сказал он.

По прогнозам НБУ, фискальная политика и благоприятная внешняя среда будут поддерживать рост реального ВВП в 2018 году - экономика ускорит рост до 3,4%.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: инфляция, ВВП, НБУ, прогноз, Нацбанк, экономика Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь