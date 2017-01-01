В Нацбанке спрогнозировали инфляцию до 2020 года

Фискальная политика и благоприятная внешняя среда будут поддерживать рост реального ВВП в 2018 году, экономика ускорит рост до 3,4%, говорится в прогнозе НБУ.

До конца 2020 года инфляция в Украине снизится до 5%. Такой прогноз озвучил заместитель главы регулятора Дмитрий Сологуб, сообщается во вторник, 24 апреля, на странице Нацбанка в соцсети Facebook.

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По его словам, более жесткая монетарная политика будет способствовать возвращению инфляции до целевого диапазона во второй половине 2019 года и ее снижению до 5% на конец 2020 года.

Сологуб добавил, что украинская экономика восстанавливается, несмотря на конфликт на Донбассе и торговые ограничения со стороны России.

“Реальный ВВП вырос на 2,5% в 2017 году за счет активизации потребления и устойчивого инвестиционного спроса“, - сказал он.

По прогнозам НБУ, фискальная политика и благоприятная внешняя среда будут поддерживать рост реального ВВП в 2018 году - экономика ускорит рост до 3,4%.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины.