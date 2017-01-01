Фармрынок Украины за год вырос на 20% – исследование

В текущем году ожидается дальнейший рост рынка, а также рост производства местных производителей.

По данным исследования, один украинец в год потребляет лекарств в среднем на $62 depositphotos.com

Объем продаж фармацевтической продукции в Украине в 2017 году вырос на 20% – до 70 млрд грн. Об этом говорится в исследовании Фармацевтика Украины. Инфографический атлас, которое было презентовано в Торгово-промышленной палате Украины.

В натуральном выражении рост составил 7% – до 1,224 млрд упаковок.

Согласно исследованию, в 2017 году в Украине росли как розничные продажи лекарств, так и госпитальные закупки. Так, розничные продажи в денежном выражении выросли на 21% до 61,2 млрд грн; в натуральном выражении – на 7% до 1,115 млрд упаковок. Госпитальные закупки в денежном выражении выросли на 10%, до 8,8 млрд грн; в натуральном выражении – на 15% до 109 млн упаковок.

При этом эксперты прогнозируют дальнейший рост украинского фармрынка.

Читай также: Почему в Украине дорожают лекарства и где найти дешевле “В Украине довольно низкий уровень потребления лекарств. Поэтому тут есть большой потенциал для роста“, - прокомментировал результаты исследования директор по развитию фармацевтической фирмы Дарница Игорь Никифорчин.

По данным исследования, один украинец в год потребляет лекарств в среднем на $62, тогда как житель Великобритании – на $383, Швеции – на $501, Канады – на $587.

Рост производства и потребления фармацевтической продукции – мировой тренд, подчеркивают авторы исследования. Глобальный фармацевтический рынок ежегодно растет на 5-6%, и, согласно прогнозам, за 2017-2021 годы вырастет на 34% – до $1,485 трлн. Почти четверть этого прироста дадут страны с развивающимися фармацевтическими рынками.

Что касается производства лекарств, страны с развивающимися рынками вскоре получат конкурентное преимущество за счет окончания срока действия многих патентов на известные препараты.

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“Патент – это фактически монополия. Сейчас патентный бум спадает, действующих патентов в мире становится меньше. Это значит, что у новых стран появляются возможности для конкуренции“, - объяснил Александр Мамуня, адвокат и патентный поверенный юридической компании AEQUO.

По его словам, речь идет о производстве генериков – авторизированных копий оригинальных лекарств. Как правило, генерики значительно дешевле оригиналов, что дает их производителям конкурентное преимущество на рынке. Так, по данным, приведенным в исследовании, украинские препараты дешевле своих зарубежных аналогов в 4-16 раз.

Исследование было подготовлено компанией Top Lead при поддержке проекта BusinessViews, Торгово-промышленной палаты Украины, юридической компании AEQUO и ЧАО Фармацевтическая фирма Дарница.

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