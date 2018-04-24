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В России не исключили строительство Северного потока-3

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Россия может построить еще один газопровод через Балтийское море в Евросоюз в случае необходимости.
У Газпрома еще нет всех разрешений на строительство Северного потока-2, но он уже строит планы на следующий газопровод
У Газпрома еще нет всех разрешений на строительство Северного потока-2, но он уже строит планы на следующий газопровод
depositphotos.com

Российский Газпром не исключает строительства нового газопровода Северный поток-3, если Евросоюз подтвердит потребность в объемах газа.

Об этом заявил заместитель председателя правления Газпрома Александр Медведев, сообщает РИА Новости во вторник, 24 апреля.

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"Мы всегда говорили, что мы поставим газа Европе столько, сколько будет необходимо. У нас есть запасы подтвержденные, у нас есть транспорт, мы строим новые транспортные маршруты. Если Европа заявит свои потребности, готова будет подписать необходимые контракты, то я не исключаю, что потребуются еще новые газотранспортные проекты – Северный поток-3, например", – сказал Александр Медведев.

Ранее сообщалось, что Газпром и Нафтогаз приступили к обсуждению условий нового контракта на транзит газа в Европу через территорию Украины. Уточнялось, что речь идет об условиях транзита с 2020 года.

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Теги: Россия, газ, ЕС, Газпром, Евросоюз, Северный поток, газопровод
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Источник: korrespondent.net

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