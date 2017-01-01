Курс валют на 25 апреля: НБУ ослабил гривну

Курс доллара на межбанке в продаже повысился на шесть с половиной копеек до 26,19 грн/долл, курс в покупке поднялся на шесть копеек – до 26,16 грн/долл.

НБУ понизил курс гривны на пять копеек по отношению к доллару depositphotos.com/

Национальный банк Украины на 25 апреля 2018 года понизил курс гривны более чем на пять копеек до 26,17 гривен за доллар по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 24 апреля.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2617,7264 гривны (+5,1710);

– 100 евро – 3197,0293 гривны (-0,2160);

– 10 российских рублей – 4,2451 гривны (+0,0153).

Курс доллара на межбанке в продаже повысился на шесть с половиной копеек до 26,19 грн/долл, курс в покупке поднялся на шесть копеек – до 26,16 грн/долл.