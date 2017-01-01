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Курс валют на 25 апреля: НБУ ослабил гривну

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Курс доллара на межбанке в продаже повысился на шесть с половиной копеек до 26,19 грн/долл, курс в покупке поднялся на шесть копеек – до 26,16 грн/долл.
НБУ понизил курс гривны на пять копеек по отношению к доллару
НБУ понизил курс гривны на пять копеек по отношению к доллару
depositphotos.com/

Национальный банк Украины на 25 апреля 2018 года понизил курс гривны более чем на пять копеек до 26,17 гривен за доллар по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 24 апреля.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2617,7264 гривны (+5,1710);

– 100 евро – 3197,0293 гривны (-0,2160);

– 10 российских рублей – 4,2451 гривны (+0,0153).

Курс доллара на межбанке в продаже повысился на шесть с половиной копеек до 26,19 грн/долл, курс в покупке поднялся на шесть копеек – до 26,16 грн/долл.

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Теги: гривна, доллар, евро, НБУ, Межбанк, доллары, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, падение гривны, доллар на межбанке
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Источник: korrespondent.net

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