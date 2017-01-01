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НБУ выпустил монету в честь оккупированного Крыма

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Розничная цена памятной монеты составляет 44 гривны.
Новая памятная монета Крым
Новая памятная монета Крым
bank.gov.ua

НБУ выпустил монету в честь оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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“В 2014 году Автономную Республику Крым коварно оккупировала РФ. Насильственная аннексия Крыму не признается Украинским государством и международным сообществом, которые считают полуостров временно оккупированной территорией. Памятная монета продолжает серию, посвященную областям и территориальному устройству нашего государства“ - говорится в сообщении.

На аверсе монеты размещены композиция, символизирующая Крым: Медведь-гора (Аю-Даг), справа от которой - год чеканки монеты 2018; на фоне стилизованных волн - античный корабль, под которым - Ханский дворец в Бахчисарае, беседка в Херсонесе, где произошло крещение князя Владимира (слева), внизу - гроздь винограда, амфора, татарская и античная монеты, цветы горной лаванды.

На реверсе монеты изображена стилизованная карта Украины на фоне орнамента из произведения `Тариль` автора Рустема Скибина, по кругу размещены надписи: Автономная Республика Крым (вверху), Украина (внизу).

Ранее сообщалось о том, как печатают  деньги и памятные банкноты.

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Теги: памятная монета, крым
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