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В Киеве подорожал доллар

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Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах повысился по сравнению с 24 апреля на 3,65 коп. до 26,2212 UAH/USD, курс покупки - на 3,43 коп. до 25,9418 UAH/USD.
Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился
Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился
depositphotos.com

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 среды, 25 апреля, повысился по сравнению с 24 апреля на 3,65 коп. до 26,2212 UAH/USD, курс покупки - на 3,43 коп. до 25,9418 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

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Отмечается, что средний курс покупки евро понизился на 0,37 коп. до 31,6279 UAH/EUR, курс продажи повысился на 1,73 коп. до 32,2397 UAH/EUR.

 
Ранее сообщалось, что курс доллара на межбанке в продаже повысился на шесть с половиной копеек до 26,19 грн/долл, курс в покупке поднялся на шесть копеек - до 26,16 грн/долл.
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Теги: банки, Киев, доллар, курс валют, доллары, курс доллара к гривне, наличный курс доллара, обменник, курс доллара к рублю
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Источник: korrespondent.net

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