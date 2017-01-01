В Киеве подорожал доллар

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах повысился по сравнению с 24 апреля на 3,65 коп. до 26,2212 UAH/USD, курс покупки - на 3,43 коп. до 25,9418 UAH/USD.

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 среды, 25 апреля, повысился по сравнению с 24 апреля на 3,65 коп. до 26,2212 UAH/USD, курс покупки - на 3,43 коп. до 25,9418 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

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Отмечается, что средний курс покупки евро понизился на 0,37 коп. до 31,6279 UAH/EUR, курс продажи повысился на 1,73 коп. до 32,2397 UAH/EUR.