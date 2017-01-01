Украинские металлурги увеличили выпуск чугуна и стали

По итогам первого квартала 2018 года в Украине на выплавили 5,25 млн т чугуна и 5,23 млн т стали.

В первом квартале 2018 года металлургические предприятия, находящиеся на подконтрольной территории Украины, увеличили выпуск чугуна, стали и проката относительно аналогичного периода минувшего года. Об этом сообщает объединение предприятий Укрметаллургпром, пишет Лига.

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В январе-марте текущего года украинские металлурги выплавили 5,25 млн т чугуна (120% относительно аналогичного периода 2017 года), 5,23 млн т стали (105%), 4,59 млн т проката (108%).

С учетом деятельности в январе-феврале 2017 года мощностей, находящихся на неконтролируемых территориях, производство чугуна в Украине в 2018 году увеличилось на 8%, стали – снизилось на 3%, проката – снизилось на 2%.

Напомним, что ранее Египет ввел антидемпинговые пошлины против украинских металлургов.