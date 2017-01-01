НБУ будет покупать по $10 млн в день

Объемы покупки валюты в течение дня могут превышать объявленный объем, отметили в Нацбанке.

Национальный банк Украины во втором квартале 2018 года каждый день будет покупать до $10 млн на межбанковском валютном рынке для наращивания международных резервов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в среду, 25 апреля.

Читай также: В Нацбанке спрогнозировали инфляцию до 2020 года

Отмечается, что объемы покупки в течение дня могут превышать объявленный объем, однако такие интервенции будут проводиться для выполнения других задач, предусмотренных Стратегией валютных интервенций НБУ на 2016-2020 годы, в частности для сглаживания функционирования валютного рынка.

"Как и ранее, Национальный банк при проведении интервенций будет минимизировать собственное влияние на процесс ценообразования на валютном рынке", – говорится в сообщении.

Напомним, Александр Данилюк считает, что Украина может получить транш от МВФ в мае-июне этого года.