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НБУ будет покупать по $10 млн в день

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Объемы покупки валюты в течение дня могут превышать объявленный объем, отметили в Нацбанке.
В НБУ решили заняться пополнением резервов
В НБУ решили заняться пополнением резервов
depositphotos.com/

Национальный банк Украины во втором квартале 2018 года каждый день будет покупать до $10 млн на межбанковском валютном рынке для наращивания международных резервов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в среду, 25 апреля.

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Отмечается, что объемы покупки в течение дня могут превышать объявленный объем, однако такие интервенции будут проводиться для выполнения других задач, предусмотренных Стратегией валютных интервенций НБУ на 2016-2020 годы, в частности для сглаживания функционирования валютного рынка.

"Как и ранее, Национальный банк при проведении интервенций будет минимизировать собственное влияние на процесс ценообразования на валютном рынке", – говорится в сообщении.

Напомним, Александр Данилюк считает, что Украина может получить транш от МВФ в мае-июне этого года.

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Теги: резерв, доллар, валюта, НБУ, Нацбанк, Межбанк, доллары
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Источник: korrespondent.net

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