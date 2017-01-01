Фондовый рынок США закрылся разнонаправленно

Торги на американской фондовой бирже в среду, 25 апреля, закончились преимущественно в плюсе.

Индекс Dow Jones вырос на 0,25% – до 24083,83 пункта.

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Индекс S&P500 прибавил 0,18% – до 2639,4 пункта.

NASDAQ потерял 0,05% – до 7003,74 пункта.

Ранее сообщалось о том, что 5 февраля, ключевые фондовые индексы США обвалились после длительного периода устойчивого роста. Аналитики объясняют снижение котировок опасениями по поводу роста доходности облигаций США. Сегодня вслед за американскими рухнули индексы азиатских бирж.