Фондовый рынок США закрылся разнонаправленно
Торги на американской фондовой бирже в среду, 25 апреля, закончились преимущественно в плюсе.
Индекс Dow Jones вырос на 0,25% – до 24083,83 пункта.
Читай также: Фондовый рынок США закрылся падением
Индекс S&P500 прибавил 0,18% – до 2639,4 пункта.
NASDAQ потерял 0,05% – до 7003,74 пункта.
Ранее сообщалось о том, что 5 февраля, ключевые фондовые индексы США обвалились после длительного периода устойчивого роста. Аналитики объясняют снижение котировок опасениями по поводу роста доходности облигаций США. Сегодня вслед за американскими рухнули индексы азиатских бирж.
Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Полная версия правил