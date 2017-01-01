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ЕС отметил прогресс в реформе финсектора - Данилюк

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Представители ЕС отметили успехи Украины.
ЕС отметил прогресс в реформе финсектора - Данилюк
Пресс-служба Минфина

Представители Евросоюза отметили прогресс Украины в реформировании финсектора экономики, а также продвижение в области реформирования банковской, энергетической сфер. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк у себя в Facebook, пишет Лига.

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“Представители Европарламента и Еврокомиссии отмечают наш прогресс прежде всего в реформе государственных финансов, банковского и энергетического секторов, а также результаты работы в сфере борьбы с коррупцией: создание НАБУ и НАПК, ProZorro и реестра автоматического возмещения НДС“, - написал министр.

ЕС ожидает от украинского парламента принятия законопроектов, которые необходимы для предоставления дальнейшей финансовой помощи, добавил Данилюк. 

“Когда эта система заработает в полную силу, будет четко понятно, кто владеет компаниями, на какие сферы влияет и где есть вероятность конфликта интересов“, - отметил министр финансов.

Ранее сообщалось о том, что МВФ напомнил Киеву о важности Антикорсуда.

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Теги: Александр Данилюк, Данилюк, министр финансов Данилюк
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