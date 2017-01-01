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В 2017 году уровень расчетов населения за газ вырос до 92% - Нафтогаз

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В 2017 году доля компании в сегменте поставок газа населению сохранилась на уровне 100%, а доля поставок газа тепловым компаниям незначительно снизилась.
Нафтогаз подготовил годовой отчет
Нафтогаз подготовил годовой отчет
depositphotos.com

Уровень расчетов населения за потребленный газ в 2017 году вырос с 69% до 92%. Об этом говорится в годовом отчете по результатам финансово-хозяйственной деятельности компании в 2017 году, который должно утвердить собрание акционеров.

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Нафтогаз в своем отчете сообщает, что в 2017 году доля компании в сегменте поставок газа населению сохранилась на уровне 100%, а доля поставок газа тепловым компаниям незначительно снизилась - до 99%. Доля компании на рынке коммерческих поставок сократилась с 33% в 2016 году до 30% в прошедшем. Тем не менее, продажа газа на коммерческих условиях принесла Нафтогазу прибыль в размере 3,3 млрд грн.

Согласно отчету, чистая прибыль Нафтогаза в 2017 году выросла до 39,3 млрд грн ($1,5 млрд). Авторы отчета указывают, что финансовый успех стал возможен благодаря снижению себестоимости реализации газа на 20% при сохранении уровня цен на него и увеличению транзита газа на 14%.

Кроме того, в отчете отражены решения Стокгольмского арбитража на сумму 12,6 млрд грн.

Ранее сообщалось, что Газпром и Нафтогаз приступили к обсуждению условий нового контракта на транзит газа в Европу через территорию Украины. Уточнялось, что речь идет об условиях транзита с 2020 года.

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Теги: Нафтогаз, Отчет, прибыль, результаты
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Источник: korrespondent.net

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