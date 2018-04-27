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Госдолг Украины вырос на 600 миллионов долларов

Комментариев: 3
Государственный долг Украины вырос в долларовом эквиваленте, однако сократился в национальной валюте. В Минфине объяснили причину.
Госдолг Украины в валюте продолжает расти
Госдолг Украины в валюте продолжает расти
depositphotos.com

В марте объем государственного и гарантированного государством долга Украины вырос на 1,06 миллиарда долларов, или на 1,4%. Об этом говорится в данных на сайте Министерства финансов.

Отмечается, что по состоянию на 31 марта госдолг Украины составляет  77,37 миллиарда долларов.

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В то же время, в гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на 88,09 миллиарда гривень, или на 4,1%, - до 2,054 триллиона гривень.

Отмечается, что в структуре госдолга рост в валюте обусловлен увеличением задолженности по выпущенным ценным бумагам на внутреннем рынке.

По данным Минфина, снижение долга в гривневом эквиваленте обусловлено погашением задолженности по кредитам международных финансовых организаций и по выпущенным ценным бумагам на внешнем рынке.

Ранее сообщалось, что ожидает украинскую экономику.

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Теги: Минфин, деньги, долг, госдолг
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  27.04.2018, 12:07
Оценка:  +1
гость
Или в Украине внутренний рынок в долларах а внешний в гривнах?
Windows-95    27.04.2018, 12:07
Оценка:  -1
Windows-95
Выход один - не отдавать!
гость  (аноним)  27.04.2018, 12:05
Оценка:  +1
гость
Что-то странное: рост госдолга в валюте обусловлен увеличением задолженности по выпущенным ценным бумагам на внутреннем рынке....снижение долга в гривневом эквиваленте обусловлено погашением задолженности -на внешнем рынке
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