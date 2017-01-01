Фондовый рынок США закрылся ростом
Торги на Американской фондовой бирже в четверг, 26 апреля, закончились ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Индекс Dow Jones вырос на 0,99% – до 24322,27 пункта.
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Индекс S&P 500 увеличился на 1,04% – до 2666,95 пункта.
NASDAQ поднялся на 1,64% – до 7118,68 пункта.
Ранее сообщалось о том, что 5 февраля, ключевые фондовые индексы США обвалились после длительного периода устойчивого роста. Аналитики объясняют снижение котировок опасениями по поводу роста доходности облигаций США. Сегодня вслед за американскими рухнули индексы азиатских бирж.
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