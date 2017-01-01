Фондовый рынок США закрылся ростом

Торги на Американской фондовой бирже в четверг, 26 апреля, закончились ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Рынки США закрылись ростом индексов depositphotos.com

Индекс Dow Jones вырос на 0,99% – до 24322,27 пункта. Читай также: Фондовый рынок США закрылся разнонаправленно Индекс S&P 500 увеличился на 1,04% – до 2666,95 пункта. NASDAQ поднялся на 1,64% – до 7118,68 пункта. Ранее сообщалось о том, что 5 февраля, ключевые фондовые индексы США обвалились после длительного периода устойчивого роста. Аналитики объясняют снижение котировок опасениями по поводу роста доходности облигаций США. Сегодня вслед за американскими рухнули индексы азиатских бирж.

КорреспонденТ.biz