В обменниках упали курсы доллара и евро

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах банков столицы понизился на 4,53 коп, курс покупки - на 7,33 коп.

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 пятницы, 27 апреля, понизился по сравнению с 26 апреля на 4,53 коп до 26,2153 UAH/USD, курс покупки - на 7,33 коп до 25,8971 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

Отмечается, что средний курс покупки евро понизился на 19,72 коп до 31,4197 UAH/EUR, курс продажи понизился на 11,19 коп до 32,0812 UAH/EUR.