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В обменниках упали курсы доллара и евро

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Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах банков столицы понизился на 4,53 коп, курс покупки - на 7,33 коп.
Курс доллара и евро понизился
Курс доллара и евро понизился
depositphotos.com

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 пятницы, 27 апреля, понизился по сравнению с 26 апреля на 4,53 коп до 26,2153 UAH/USD, курс покупки - на 7,33 коп до 25,8971 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

Отмечается, что средний курс покупки евро понизился на 19,72 коп до 31,4197 UAH/EUR, курс продажи понизился на 11,19 коп до 32,0812 UAH/EUR.

 
Ранее сообщалось, что курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 3,65 коп до 26,2212 UAH/USD, курс покупки - на 3,43 коп до 25,9418 UAH/USD.
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Теги: доллар, евро, курс доллара к гривне, наличный курс доллара, курс доллара сегодня, обменник
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  27.04.2018, 15:15
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гость
так и рубль тоже подешевел
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