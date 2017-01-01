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Курс валют на 2 мая: НБУ укрепил гривну перед майскими

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Курс доллара на межбанке в продаже повысился на полторы копейки до 26,22 грн/долл, курс в покупке поднялся на одну копейку – до 26,19 грн/долл.
НБУ повысил курс гривны более чем на три копейки
НБУ повысил курс гривны более чем на три копейки
depositphotos.com

Национальный банк Украины на 2 мая апреля 2018 года повысил курс гривны более чем на три копейки – до 26,19 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 27 апреля.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2619,5648 гривны (-3,4399);

– 100 евро – 3161,8147 гривны (-29,8574);

– 10 российских рублей – 4,1762 гривны (-0,0137).

Курс доллара на межбанке в продаже повысился на полторы копейки до 26,22 грн/долл, курс в покупке поднялся на одну копейку – до 26,19 грн/долл.

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Теги: гривна, доллар, евро, НБУ, Нацбанк, Межбанк, доллары, курс гривны, межбанковский курс валют, майские, майские праздники, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, доллар на межбанке
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Источник: korrespondent.net

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