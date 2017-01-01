Переселенцы смогут оформить субсидию без договора аренды жилья

Внутренне перемещенные лица смогут оформить субсидию без договора аренды - лишь на основании заявления и декларации, с указанием состава домохозства.

Внутренне перемещенные лица отныне смогут оформить субсидию без договора аренды жилья - лишь на основании заявления и декларации, с указанием состава домохозяйства. Об этом сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

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Соответствующее решение о внесении изменений в программу предоставления субсидий было принято Кабмином на внеочередном заседании в пятницу.

“Важно знать и то, что внутренне перемещенные лица отныне смогут оформить субсидию без договора аренды жилья - лишь на основании заявления и декларации, с указанием состава домохозяйства“, - говорится в сообщении.

Согласно решению правительства, заявление станет поводом для обследования материально-бытовых условий, а сам акт об обследовании - основанием для назначения субсидии.

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Кроме того, упрощена процедура получения субсидий для жителей объединенных территориальных громад: “Отныне ОТГ имеют право принимать от граждан документы для оформления субсидии для передачи их органам социальной защиты населения. Механизм повторяет практику обращений в сельские и поселковые советы“.

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