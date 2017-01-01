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Переселенцы смогут оформить субсидию без договора аренды жилья

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Внутренне перемещенные лица смогут оформить субсидию без договора аренды - лишь на основании заявления и декларации, с указанием состава домохозства.
Упрощена процедура получения субсидий для жителей объединенных территориальных громад
Упрощена процедура получения субсидий для жителей объединенных территориальных громад
depositphotos.com

Внутренне перемещенные лица отныне смогут оформить субсидию без договора аренды жилья - лишь на основании заявления и декларации, с указанием состава домохозяйства.  Об этом  сообщили  в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина. 

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Соответствующее решение о внесении изменений в программу предоставления субсидий было принято Кабмином на внеочередном заседании в пятницу.

“Важно знать и то, что внутренне перемещенные лица отныне смогут оформить субсидию без договора аренды жилья - лишь на основании заявления и декларации, с указанием состава домохозяйства“, - говорится в сообщении.

Согласно решению правительства, заявление станет поводом для обследования материально-бытовых условий, а сам акт об обследовании - основанием для назначения субсидии.

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Кроме того, упрощена процедура получения субсидий для жителей объединенных территориальных громад: “Отныне ОТГ имеют право принимать от граждан документы для оформления субсидии для передачи их органам социальной защиты населения. Механизм повторяет практику обращений в сельские и поселковые советы“.

Ранее Порошенко подписал закон о счетчиках тепла и воды.

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Теги: субсидия, аренда, переселенцы
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Источник: Liga.net

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