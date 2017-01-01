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Тролли РФ пытаются подорвать энергетические рынки США - Конгресс

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РФ была активно вовлечена в подрыв американских энергетических рынков и влияние на внутреннюю энергетическую политику, используя Instagram, Facebook и Twitter.
Российская "фабрика троллей" пытается повлиять на энергетические рынки США
Российская "фабрика троллей" пытается повлиять на энергетические рынки США
depositphotos.com

Российская “фабрика троллей“ в Санкт-Петербурге продолжает активно влиять на энергетические рынки США. Об этом говорится в отчете Комитета по вопросам науки, космоса и технологий Палаты представителей американского Конгресса, передает The Hill.

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Отмечено, что доклад Комитета был сфокусирован на деятельности российского Агентства интернет-исследований (IRA), так называемой “фабрики троллей“ в Санкт-Петербурге. Именно это учреждение находится “на передовой“ вредного вмешательства россиян через киберпространство.

“Россия была активно вовлечена в согласованные усилия с целью подрыва американских энергетических рынков и влияния на внутреннюю энергетическую политику, используя американские медиа-платформы (Instagram, Facebook и Twitter)“, - говорится в отчете.

Отмечается, что Комитет для своего доклада получил информацию от Twitter, Facebook и Instagram.

“В период с 2015 по 2017 год, по оценкам, было 4334 аккаунтов IRA в Twitter, Facebook и Instagram, от которых поступило около 9097 российских сообщений или твитов по энергетической политике США или текущих энергетических событиях... Согласно информации, предоставленной Twitter, более 4% всех твитов IRA были связаны с проблемами энергии и окружающей среды, значительная часть контента, если сравнивать с 8% твитов IRA, которые были связаны с выборами в США“, - говорится в документе.

Напомним, ранее Трамп раскритиковал ОПЕК за цены на нефть.

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Теги: Россия, интернет, Россия-США, США, энергетика, соцсети, Тролли, троллинг, боты
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Источник: korrespondent.net

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