Фондовый рынок США закрылся разнонаправленно

Торги на американской фондовой бирже во вторник, 1 мая, закончились преимущественно в плюсе.

Индекс Dow Jones потерял 0,27% – до 24099,05 пункта.

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Индекс S&P500 вырос на 0,25% – до 2654,8 пункта.

NASDAQ прибавил 0,91% – до 7130,70 пункта.

Ранее сообщалось о том, что 5 февраля, ключевые фондовые индексы США обвалились после длительного периода устойчивого роста. Аналитики объясняют снижение котировок опасениями по поводу роста доходности облигаций США. Сегодня вслед за американскими рухнули индексы азиатских бирж.