Фондовый рынок США закрылся разнонаправленно
Торги на американской фондовой бирже во вторник, 1 мая, закончились преимущественно в плюсе.
Индекс Dow Jones потерял 0,27% – до 24099,05 пункта.
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Индекс S&P500 вырос на 0,25% – до 2654,8 пункта.
NASDAQ прибавил 0,91% – до 7130,70 пункта.
Ранее сообщалось о том, что 5 февраля, ключевые фондовые индексы США обвалились после длительного периода устойчивого роста. Аналитики объясняют снижение котировок опасениями по поводу роста доходности облигаций США. Сегодня вслед за американскими рухнули индексы азиатских бирж.
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