Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нафтогаз проиграл суд по Северному потоку - СМИ

Комментариев: 0
Общий суд ЕС разрешил Газпрому увеличить использование мощностей газопровода Opal и объемы прокачки газа по Северному потоку.
Газпрому разрешили увеличить объемы прокачки газа по Северному потоку
Газпрому разрешили увеличить объемы прокачки газа по Северному потоку
depositphotos.com

Общий суд Евросоюза отклонил иск Нафтогаза Украины против Европейской комиссии с требованием отменить решение от 28 октября 2016 года, которое позволяет Газпрому увеличить использование мощностей газопровода Opal. Об этом свидетельствует опубликованное в базе документов ЕС распоряжение, передает РИА Новости Украина.

Читай также: В 2017 году уровень расчетов населения за газ вырос до 92% - Нафтогаз

Отмечено, что в марте 2017 года компания Нафтогаз Украины подала в общий суд Евросоюза иск против ЕК с требованием отменить решение, позволяющее Газпрому увеличить использование мощностей газопровода Opal и объемы прокачки газа по Северному потоку.

Как сообщается, Нафтогаз аргументировал свой иск тем, что решение было принято за пределами полномочий комиссии.

“Решение Общего суда от 9 марта 2018 года - Нафтогаз Украины против Еврокомиссии, по ходатайству об аннулировании решения комиссии от 28 октября 2016 года о пересмотре условий освобождения трубопровода Opal от правил доступа третьих сторон и тарифного регулирования... Ходатайство отклоняется как неприемлемое“, - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Германия считает необходимым предоставление Россией гарантий по поводу продолжения транзита газа через Украину после завершения строительства газопровода Nord Stream - 2 (Северный поток - 2).

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: газ, ЕС, Украина-Россия, суд, Газпром, Нафтогаз, Северный поток, иск, российский газ, газопровод, газовая война
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь