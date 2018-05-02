Нафтогаз проиграл суд по Северному потоку - СМИ

Общий суд ЕС разрешил Газпрому увеличить использование мощностей газопровода Opal и объемы прокачки газа по Северному потоку.

Общий суд Евросоюза отклонил иск Нафтогаза Украины против Европейской комиссии с требованием отменить решение от 28 октября 2016 года, которое позволяет Газпрому увеличить использование мощностей газопровода Opal. Об этом свидетельствует опубликованное в базе документов ЕС распоряжение, передает РИА Новости Украина.

Читай также: В 2017 году уровень расчетов населения за газ вырос до 92% - Нафтогаз

Отмечено, что в марте 2017 года компания Нафтогаз Украины подала в общий суд Евросоюза иск против ЕК с требованием отменить решение, позволяющее Газпрому увеличить использование мощностей газопровода Opal и объемы прокачки газа по Северному потоку.

Как сообщается, Нафтогаз аргументировал свой иск тем, что решение было принято за пределами полномочий комиссии.

“Решение Общего суда от 9 марта 2018 года - Нафтогаз Украины против Еврокомиссии, по ходатайству об аннулировании решения комиссии от 28 октября 2016 года о пересмотре условий освобождения трубопровода Opal от правил доступа третьих сторон и тарифного регулирования... Ходатайство отклоняется как неприемлемое“, - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Германия считает необходимым предоставление Россией гарантий по поводу продолжения транзита газа через Украину после завершения строительства газопровода Nord Stream - 2 (Северный поток - 2).