Украина перечислила МВФ более $80 млн

Платеж фонду был проведен в рамках General Resources Account – Regular Charges – регулярные платежи.

Украина 1 мая перечислила Международному валютному фонду (МВФ) 80,7 млн долларов регулярных платежей. Об этом сообщают Українські новини в среду, 2 мая со ссылкой на предствителя НБУ.

Читай также: Украина должна погасить $27 млрд долга – Гройсман

Отмечается, что во вторник, 1 мая, был осуществлен платеж в размере 56,151 млн СПЗ (спецправа заимствования) или 80,7 млн долларов в эквиваленте.

Платеж был проведен в рамках General Resources Account – Regular Charges (регулярные платежи).

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины.