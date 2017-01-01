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Украина перечислила МВФ более $80 млн

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Платеж фонду был проведен в рамках General Resources Account – Regular Charges – регулярные платежи.
Украина перечислила МВФ очередной платеж
Украина перечислила МВФ очередной платеж
depositphotos.com

Украина 1 мая перечислила Международному валютному фонду (МВФ) 80,7 млн долларов регулярных платежей. Об этом сообщают Українські новини в среду, 2 мая со ссылкой на предствителя НБУ.

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Отмечается, что во вторник, 1 мая, был осуществлен платеж в размере 56,151 млн СПЗ (спецправа заимствования) или 80,7 млн долларов в эквиваленте.

Платеж был проведен в рамках General Resources Account – Regular Charges (регулярные платежи).

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины.

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Теги: Украина, МВФ, деньги, НБУ, Нацбанк
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Источник: korrespondent.net

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