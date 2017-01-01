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Украина на треть увеличила экспорт в ЕС

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В первом квартале доля экспорта в страны Евросоюза в общем объеме украинского экспорта составила 38,9%. В то же время импорт из ЕС за указанный период вырос на 10,7%.
Украина наращивает экспорт в ЕС
Украина наращивает экспорт в ЕС
depositphotos.com

В первом квартале 2018 года экспорт товаров из Украины в Европейский Союз по сравнению с первым кварталом 2017 года, вырос на 26,5% и составил $4,058 миллиарда. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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Отмечается, что в общем объеме украинского экспорта в первом квартале доля экспорта в страны Евросоюза составила 38,9%. Импорт из Европейского союза за указанный период вырос на 10,7% и составил $4,523 миллиарда.

По данным НБУ, экспорт товаров из Украины в Россию в первом квартале 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сократился на 11,5% - до $709 миллионов. В то же время импорт вырос на 28,4%, до $1,9 миллиарда.

Напомним, экспорт украинских товаров в ЕС в 2017 году вырос на 29,9% и составил $17,5 млрд, впервые таким образом превысив довоенный уровень.

Ранее сообщалось, что увеличился экспорт зерновых.

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Теги: экономика, торговля, экспорт, Импорт
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Источник: korrespondent.net

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