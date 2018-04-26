В Минагрополитики прогнозируют высокий урожай и проблемы с его перевозкой

Экспорт в ЕС ожидается на уровне прошлогоднего, однако могут возникнуть серьезные проблемы с его доставкой.

В 2018 году урожай зерновых будет не меньше, чем в предыдущем сезоне, несмотря на позднее начало посевной. Об этом в своем блоге написал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

По его словам, аграрии ожидают собрать около 60 млн тонн зерновых, а экспорт может составить 45 млн тонн.

Читай также: В Украине продолжат принимать молоко у населения

"Это гарантирует обеспечение продовольственной безопасности, высокий экспорт и стабильные поступления валютной выручки", - написал он.

Вместе с тем, замминистра выразил опасения, что Украина просто не сможет экспортировать весь объем собранного урожая. По его мнению, высокий урожай может спровоцировать коллапс на железной дороге.

"Функция обеспечения тягой остается полностью в ведении государства, хотя реформой Укрзализныци и предусмотрена постепенная либерализация. Однако, учитывая, что это наиболее выгодный сегмент cargo-перевозок, УЗ не спешит расставаться с ним в пользу частных операторов. Поэтому в экспортном сезоне 2018/2019 мы будем действовать в условиях железнодорожного статус-кво. На сегодня в УЗ есть около 2000 электровозов и столько же тепловозов, но их износ превышает 90%", - написал чиновник, добавив, что рано или поздно УЗ не сможет выполнить взятые на себя обязательства из-за банальной неисправности локомотивов.

В данных условиях, по мнению замминистра, на второй план отходит даже широко обсуждавшая экспертами ранее проблема дефицита вагонов.

Читай также: Украина за 10 дней исчерпала годовую квоту на экспорт меда в ЕС

"На практике оказалось, что после увеличения количества вагонов почти на 30% в прошлом году помесячные объемы зернового экспорта от этого не выросли. Например, у одного агрохолдинга из ТОП-5 есть собственный парк из 300 вагонов, и они простаивают в ожидании отправки с удручающей регулярностью. Укрзализныця не успевает обеспечить их транспортировки. Это и подводит нас к первопричине проблемы: дефицита тяги, локомотивов", - утверждает Мартынюк.

Замминистра призвал Укрзализныцю к радикальным реформам для решения проблемы.

"Без радикальных мер, без либерализации железнодорожных перевозок, доступа частных операторов к рынку тяги в условиях константы емкости внутреннего рынка Укрзализныця может невольно стать стоппером развития агропромышленного комплекса и экономики Украины в целом",- резюмировал он.

Ранее сообщалось о том, что Иран хочет арендовать земли сельхозназначения в Украине.