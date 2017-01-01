ФРС США сохранила ключевую ставку

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"Информация, полученная после того, как Федеральный комитет по открытому рынку собирался в марте, указывает на то, что рынок труда продолжает укрепляться и что экономическая активность растет умеренными темпами", – сказано в заявлении.