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ФРС США сохранила ключевую ставку

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Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США принял решение сохранить учетную ставку на уровне 1,5-1,75% годовых.
В последние месяцы рост рабочих мест в США был высоким
В последние месяцы рост рабочих мест в США был высоким
depositphotos.com
Федеральная резервная система (ФРС) США в среду, 2 мая, сохранила ключевую ставку на уровне 1,5-1,75% годовых, говорится в сообщении регулятора.

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"Информация, полученная после того, как Федеральный комитет по открытому рынку собирался в марте, указывает на то, что рынок труда продолжает укрепляться и что экономическая активность растет умеренными темпами", – сказано в заявлении.

В последние месяцы рост рабочих мест был высоким, а уровень безработицы оставался низким. Инфляция, как заявил регулятор, приблизилась к целевым показателям 2%. 
 
"Принимая во внимание текущие и ожидаемые условия на рынке труда и инфляцию, комитет решил сохранить учетную ставку на уровне 1,5-1,75%. Подход к кредитно-денежной политике остается нежестким, поддерживая тем самым сильные условия на рынке труда и устойчивое возвращение к 2-процентной инфляции", – говорится в сообщении.

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Теги: США, ФРС, ФРС США
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Источник: korrespondent.net

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