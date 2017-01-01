ФРС США сохранила ключевую ставку
Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США принял решение сохранить учетную ставку на уровне 1,5-1,75% годовых.
Федеральная резервная система (ФРС) США в среду, 2 мая, сохранила ключевую ставку на уровне 1,5-1,75% годовых, говорится в сообщении регулятора.
Читай также: Тролли РФ пытаются подорвать энергетические рынки США - Конгресс
"Информация, полученная после того, как Федеральный комитет по открытому рынку собирался в марте, указывает на то, что рынок труда продолжает укрепляться и что экономическая активность растет умеренными темпами", – сказано в заявлении.
В последние месяцы рост рабочих мест был высоким, а уровень безработицы оставался низким. Инфляция, как заявил регулятор, приблизилась к целевым показателям 2%.
"Принимая во внимание текущие и ожидаемые условия на рынке труда и инфляцию, комитет решил сохранить учетную ставку на уровне 1,5-1,75%. Подход к кредитно-денежной политике остается нежестким, поддерживая тем самым сильные условия на рынке труда и устойчивое возвращение к 2-процентной инфляции", – говорится в сообщении.
Напомним, США в начале апреля ввели новые санкции против России.
Напомним, США в начале апреля ввели новые санкции против России.
Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Полная версия правил