Wizz Air запустил новый авиарейс из Львова в Лондон

Самолеты из Львова в Лондон будут отправляться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Стоимость билета стартует от 659 гривен.

В мае Wizz Air будет выполнять из Львова 15 рейсов в неделю depositphotos.com

Венгерский лоукостер Wizz Air восстановил прямой авиарейс по маршруту Львов-Лондон. Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

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“В 2008-2009 годах Wizz Air уже совершал рейс в Лондон. Но, поскольку загруженность его была очень низкой, этот рейс закрылся. А вот нынешние показатели говорят, что у него очень хорошие перспективы. Сегодня у нас фактически 100% загрузки - 173 пассажира из 180 мест на прилет. Так же и на вылет - 179 пассажиров“, - отметила гендиректор Международного аэропорта Львов Татьяна Романовская.

Ожидается, что самолеты из Львова в Лондон будут отправляться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Стоимость билета стартует от 659 гривен.

Отмечено, что, кроме Лондона, сейчас авиакомпания Wizz Air выполняет рейсы из Львова во Вроцлав, Берлин, Гданьск, Катовице, Дортмунд.

Всего в мае Wizz Air будет выполнять из Львова 15 рейсов в неделю, а с июня их должно стать уже 19.

Ранее сообщалось, что Wizz Air запустит пять новых рейсов из Киева.