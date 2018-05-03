В Украине вырос импорт российских товаров - НБУ

Экспорт товаров из Украины в РФ в первом квартале снизился на 11,5% и составил 709 млн долл.

В первом квартале текущего года импорт товаров в Украину из РФ вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 28,4%, до 1,9 млрд долл. Согласно данным Национального банка Украины, экспорт товаров из Украины в Россию за отчетный период снизился на 11,5% и составил 709 млн долл.

Читай также: Объем торговли Украины с Россией вырос впервые с 2013 года Экспорт товаров из Украины в ЕС вырос на 26,5% и составил 4,06 млрд долл., а импорт – на 10,7%, до 4,52 млрд долл. Доля экспорта в страны Евросоюза в общем объеме украинского экспорта в первом квартале составила 38,9%.

Ранее сообщалось о том, что объем торговли с Россией увеличился.