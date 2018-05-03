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В Украине вырос импорт российских товаров - НБУ

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Экспорт товаров из Украины в РФ в первом квартале снизился на 11,5% и составил 709 млн долл.
Оборот торговли с РФ растет
Оборот торговли с РФ растет
depositphotos.com

В первом квартале текущего года импорт товаров в Украину из РФ вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 28,4%, до 1,9 млрд долл. Согласно данным Национального банка Украины, экспорт товаров из Украины в Россию за отчетный период снизился на 11,5% и составил 709 млн долл.

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Экспорт товаров из Украины в ЕС вырос на 26,5% и составил 4,06 млрд долл., а импорт – на 10,7%, до 4,52 млрд долл. Доля экспорта в страны Евросоюза в общем объеме украинского экспорта в первом квартале составила 38,9%.

Ранее сообщалось о том, что объем торговли с Россией увеличился.

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Теги: Россия, Украина, Украина-ЕС, Украина-Россия, Евросоюз, экспорт, Импорт, НБУ, Нацбанк
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Источник: korrespondent.net

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гость  (аноним)  03.05.2018, 17:54
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А як жеж не купуй агрессорьське?
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