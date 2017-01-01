Россия отстрочила завершение строительства Керченского моста
Россия отложила завершение работ по обеспечению транспортной безопасности Керченского моста, который должен соединить аннексированный Крым с РФ. Указанные работы должны завершиться до 1 декабря 2019 года, говорится в распоряжении российского правительства.
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Указано, что первоначальная версия документа от 26 января 2017 года предусматривала выполнение работ по обеспечению безопасности автодорожной части моста до 30 апреля 2018 года, по железнодорожной - до 1 декабря 2019 года. Новая же редакция не предусматривает разделения на этапы, безопасность обоих участков должна быть обеспечена до 1 декабря 2019 года.
Как сообщается, в документе также закреплены сроки сдачи работ по автоподходах со стороны Керчи и Тамани - до 30 сентября 2018 года.
Отмечается, что исполнителем работ по обеспечению транспортной безопасности Керченского моста и подходов к нему выступает Управление ведомственной охраны (УВО) Минтранса РФ. Общая стоимость подрядов, полученных УВО Минтранса, превысила 12 млрд руб. (по ценам 2017 года).
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