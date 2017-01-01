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РФ намерена извлечь выгоду из торговой войны США и Китая

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В сложившейся ситуации профильное сотрудничество Москвы и Пекина может выйти на более высокий уровень, указали в МИД России.
Торговая война между США и Китаем может быть выгодна России
Торговая война между США и Китаем может быть выгодна России
depositphotos.com

Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов заявил в интервью Известиям, что Москва не собирается упускать экономических возможностей, которые открываются в результате торговой войны Пекина и Вашингтона.

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"Мы в принципе противники торговых войн, размахивания санкционной "дубиной", но открывающихся возможностей, естественно, упускать не будем", - подчеркнул Моргулов.

Он уточнил, что в сложившейся ситуации профильное сотрудничество России и Китая, например, в сфере торговли сельхозпродукцией может выйти на еще более высокий уровень.

Напомним, 23 марта в Штатах начали действовать ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. 

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Теги: Россия, США, Китай, торговля, Торговая война
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Источник: korrespondent.net

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