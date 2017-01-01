РФ намерена извлечь выгоду из торговой войны США и Китая
В сложившейся ситуации профильное сотрудничество Москвы и Пекина может выйти на более высокий уровень, указали в МИД России.
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов заявил в интервью Известиям, что Москва не собирается упускать экономических возможностей, которые открываются в результате торговой войны Пекина и Вашингтона.
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"Мы в принципе противники торговых войн, размахивания санкционной "дубиной", но открывающихся возможностей, естественно, упускать не будем", - подчеркнул Моргулов.
Он уточнил, что в сложившейся ситуации профильное сотрудничество России и Китая, например, в сфере торговли сельхозпродукцией может выйти на еще более высокий уровень.
Напомним, 23 марта в Штатах начали действовать ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%.
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