РФ намерена извлечь выгоду из торговой войны США и Китая

В сложившейся ситуации профильное сотрудничество Москвы и Пекина может выйти на более высокий уровень, указали в МИД России.

Торговая война между США и Китаем может быть выгодна России depositphotos.com

Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов заявил в интервью Известиям, что Москва не собирается упускать экономических возможностей, которые открываются в результате торговой войны Пекина и Вашингтона.

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"Мы в принципе противники торговых войн, размахивания санкционной "дубиной", но открывающихся возможностей, естественно, упускать не будем", - подчеркнул Моргулов.

Он уточнил, что в сложившейся ситуации профильное сотрудничество России и Китая, например, в сфере торговли сельхозпродукцией может выйти на еще более высокий уровень.

Напомним, 23 марта в Штатах начали действовать ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%.