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Украина получила от Германии 106 млн евро на Донбасс

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Наибольшие объемы финпомощи направлены на восстановление Донбасса и поддержку внутренне перемещенных лиц, региональное развитие, децентрализацию.
Германия активно помогает беженцам в Украине
Германия активно помогает беженцам в Украине
depositphotos.com

Объем международной технической помощи Германии за 20 лет достиг более 500 млн евро. Об этом в пятницу, 4 мая, сообщается на сайте Минэкономразвития.

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По данным ведомства, сейчас в активной фазе находятся 27 проектов с объемом финансирования 250 млн евро, исполнителями которых является Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) и Кредитное учреждение для восстановления (KfW).

"Наибольшие объемы помощи направлены по приоритетным направлениям Восстановление Донбасса и поддержка внутренне перемещенных лиц - 106,5 млн евро и Региональное развитие, децентрализация, хорошее управление - 92,8 млн евро”, - говорится в сообщении.

Благодаря этим проектам развивается социальная инфраструктура, укрепляется способность общин и управление чрезвычайными ситуациями в восточных регионах, подконтрольных Украине, с большим количеством внутренне перемещенных лиц. Разворачивается проект, направленный на создание условий профессиональной интеграции внутренне перемещенных лиц.

Кроме этого, сейчас идет подготовка следующих проектов по развитию социальной инфраструктуры и программ обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц, развития муниципальной инфраструктуры на востоке Украины, с ориентировочным объемом поддержки 49 млн евро.

\Ранее сообщалось, что Германия считает необходимым предоставление Россией гарантий по поводу продолжения транзита газа через Украину после завершения строительства газопровода Nord Stream - 2 (Северный поток - 2).

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Теги: Украина, Германия, беженцы, донбасс, переселенцы, переселенцы из зоны АТО, Финансовая помощь
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Источник: korrespondent.net

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