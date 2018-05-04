Украина выплатила МВФ почти $370 млн

Платеж был проведен по программе stand by arrangement от апреля 2014 года в счет возврата основного долга.

Украина 4 мая перечислила Международному валютному фонду (МВФ) 368 млн долларов в счет возврата основного долга. Об этом сообщают Українські новини в пятницу, 4 мая со ссылкой на пресс-службу НБУ.

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Отмечается, что был осуществлен платеж в размере 257,25 млн СПЗ (спецправа заимствования) или около 368 млн долларов.

Платеж был проведен по программе stand by arrangement от апреля 2014 года. При этом отмечается, что следующий платеж в размере 114,333 млн СПЗ запланирован 1 июня.

Напомним, 1 мая Киев перечислил МВФ 80,7 млн долларов регулярных платежей.