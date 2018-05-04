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Украина выплатила МВФ почти $370 млн

Комментариев: 4
Платеж был проведен по программе stand by arrangement от апреля 2014 года в счет возврата основного долга.
Украина выплатила МВФ почти $370 млн
depositphotos.com/

Украина 4 мая перечислила Международному валютному фонду (МВФ) 368 млн долларов в счет возврата основного долга. Об этом сообщают Українські новини в пятницу, 4 мая со ссылкой на пресс-службу НБУ.

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Отмечается, что был осуществлен платеж в размере 257,25 млн СПЗ (спецправа заимствования) или около 368 млн долларов.

Платеж был проведен по программе stand by arrangement от апреля 2014 года. При этом отмечается, что следующий платеж в размере 114,333 млн СПЗ запланирован 1 июня.

Напомним, 1 мая Киев перечислил МВФ 80,7 млн долларов регулярных платежей.

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Теги: Украина, МВФ, деньги, НБУ, Нацбанк
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  04.05.2018, 18:02
Оценка:  0
гость
Пожизненно будем платить. А как иначе? Они все соки выжмут а потом высушат на солнце. И все хорошо все хорошо! Идите вы на уй я ничего не брал.
гость  (аноним)  04.05.2018, 17:31
Оценка:  0
гость
И еще выплатит, и не раз. А еще много много раз!
гость  (аноним)  04.05.2018, 17:31
Оценка:  -1
гость
Еще 3 лярда с % выплат России упустили по решению Высокого Суда Лондона!
гость  (аноним)  04.05.2018, 17:25
Оценка:  0
гость
прогресс! осталось за неполных 4 года выплатить 26630000000зеленых...
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