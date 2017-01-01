Курс валют на 5 мая: гривна упала на 11 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже повысился на 11 копеек – до 26,34 грн/долл, курс в покупке также поднялся на 11 копеек – до 26,31 грн/долл.

Национальный банк Украины на 5 мая 2018 года понизил курс гривны более чем на 11 копеек – до 26,30 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 4 мая.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2630,5522 гривны (+11,4052);

– 100 евро – 3148,5079 гривны (+7,6268);

– 10 российских рублей – 4,1622 гривны (+0,0366).

Курс доллара на межбанке в продаже повысился на 11 копеек – до 26,34 грн/долл, курс в покупке также поднялся на 11 копеек – до 26,31 грн/долл.