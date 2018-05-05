В Украине резко сократилось производство водки

Производство водки в январе-марте упало сразу на треть по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В то же время производство коньяка сократилось только на 12%.

В первом квартале 2018 года в Украине на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года снизилось производство водки и коньяков. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

Отмечается, что с января по март было произведено 2,68 млн дал водки.

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При этом в марте производство водки увеличилось по сравнению с февралем на 6,2%, составив 0,99 млн дал. По сравнению с мартом 2017 года производство выросло в 2,5 раза.

Производство коньяков по итогам первого квартала снизилось на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составив 368,7 тыс. дал.

Производство коньяков в марте составило 146,7 тыс. дал, что на 8% меньше, чем в парте прошлого года.

Ранее сообщалось о том, что в Украине подорожал алкоголь.