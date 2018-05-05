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Фондовые индексы США прибавили более 1%

Комментариев: 2
Торги на Американской фондовой бирже в пятницу, 4 мая, закончились ростом трех основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Рынки США закрылись ростом индексов
Рынки США закрылись ростом индексов
depositphotos.com
Индекс Dow Jones вырос на 1,39% – до 24262,51 пункта. 

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Индекс S&P 500 увеличился на 1,28% – до 2663,44 пункта. 

Индекс электронной биржи NASDAQ прибавил 1,71% – до 7209,62 пункта.

Ранее сообщалось о том, что тролли РФ пытаются подорвать энергетические рынки США.

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Теги: США, фондовый рынок, индексы, Фондовая биржа
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Источник: Корреспондент.biz

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  05.05.2018, 10:24
Оценка:  0
гость
Может и так. Ведь если где то прибыло, то значит где то убыло. Математика.
гость  (аноним)  05.05.2018, 10:04
Оценка:  0
гость
Как всегда отняли где то. Например на украине, а себе добавили. Сволочи ненасытные.
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