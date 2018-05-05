Фондовые индексы США прибавили более 1%

Торги на Американской фондовой бирже в пятницу, 4 мая, закончились ростом трех основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Рынки США закрылись ростом индексов depositphotos.com

Индекс Dow Jones вырос на 1,39% – до 24262,51 пункта. Читай также: Биржи США закрылись преимущественно в минусе Индекс S&P 500 увеличился на 1,28% – до 2663,44 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ прибавил 1,71% – до 7209,62 пункта. Ранее сообщалось о том, что тролли РФ пытаются подорвать энергетические рынки США.

КорреспонденТ.biz