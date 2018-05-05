Фондовые индексы США прибавили более 1%
Торги на Американской фондовой бирже в пятницу, 4 мая, закончились ростом трех основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Индекс Dow Jones вырос на 1,39% – до 24262,51 пункта.
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Индекс S&P 500 увеличился на 1,28% – до 2663,44 пункта.
Индекс электронной биржи NASDAQ прибавил 1,71% – до 7209,62 пункта.
Ранее сообщалось о том, что тролли РФ пытаются подорвать энергетические рынки США.
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