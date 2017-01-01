Переселенцы смогут оформить субсидию без договора аренды - Кабмин

В Кабмине рассказали о нововведении с 1 мая для внутренне перемещенных лиц и объединенных территориальных общин.

Для получения субсидии нужно подать в управление соцзащиты заявление и декларацию depositphotos.com

Вынужденные переселенцы смогут оформить субсидию без договора аренды жилья. Об этом сообщает подсайт правительства об энергоэффективности.

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Как объяснили в Кабмине, для получения субсидии достаточно подать в управление социальной защиты населения заявление и декларацию, в которой отмечается состав домохозяйства с учетом внутренее перемещенных лиц. После этого на основании акта обследования материально-бытовых условий будет назначена субсидия.

Также, отметили в правительстве, объединенным территориальным общинам предоставлено право принимать от граждан документы для оформления субсидии для передачи их органам соцзащиты.

“Это аналогично тому, как сейчас происходит в сельских и поселковых советах“, - добавили чиновники.

Подробнее о новой программе жилищных субсидий, которая начала действовать с 1 мая, можно почитать здесь .