Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине подешевели основные продукты

Комментариев: 0
Средняя стоимость гречневой крупы упала за неделю почти на 4% и теперь составляет 20,99 гривен за килограмм.
Стоимость яиц первой категории упала на 3,2%
Стоимость яиц первой категории упала на 3,2%
depositphotos.com

В Украине зафиксировано снижение цен на потребительском рынке на гречку, сахар, яйца и сливочное масло. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия со ссылкой на данные НИИ Украгропромпроизводительность в субботу, 5 мая.

Читай также: В Украине объединятся крупные сети супермаркетов

В частности, средняя стоимость гречневой крупы упала на 3,9% и теперь составляет 20,99 гривен за килограмм по сравнению с прошлой неделей, когда цена составляла 21,84 грн/кг.

В то же время цена на сахар снизилась на 0,9% и составляет 14,09 гривен за килограмм (14,21 грн/кг на прошлой неделе).

Стоимость яиц первой категории упала на 3,2% и теперь составляет 26,19 гривен за килограмм (27,06 грн/кг).

А сливочное масло подешевело на 0,6% – до 122,63 гривен за килограмм (123,39 грн/кг).

Ранее сообщалось о том, что в Украине подорожали яйца и мясо.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: Украина, цена, яйца, сахар, продукты, цены, масло, Гречка, продукты питания
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь