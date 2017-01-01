В Украине подешевели основные продукты

Средняя стоимость гречневой крупы упала за неделю почти на 4% и теперь составляет 20,99 гривен за килограмм.

В Украине зафиксировано снижение цен на потребительском рынке на гречку, сахар, яйца и сливочное масло. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия со ссылкой на данные НИИ Украгропромпроизводительность в субботу, 5 мая.

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В частности, средняя стоимость гречневой крупы упала на 3,9% и теперь составляет 20,99 гривен за килограмм по сравнению с прошлой неделей, когда цена составляла 21,84 грн/кг.

В то же время цена на сахар снизилась на 0,9% и составляет 14,09 гривен за килограмм (14,21 грн/кг на прошлой неделе).

Стоимость яиц первой категории упала на 3,2% и теперь составляет 26,19 гривен за килограмм (27,06 грн/кг).

А сливочное масло подешевело на 0,6% – до 122,63 гривен за килограмм (123,39 грн/кг).

Ранее сообщалось о том, что в Украине подорожали яйца и мясо.