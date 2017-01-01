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США отменили льготный ввоз 155 товаров из Украины

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Минэкономразвития находится в постоянном диалоге с правительством США и работает над решением проблемы.
Под ограничения попали продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, электроприборы
Под ограничения попали продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, электроприборы
depositphotos.com

Действие Генерализированной системы преференций, которая дает возможность беспошлинного ввоза на территорию США более 3500 видов товаров из Украины, с 26 апреля было приостановлено для 155 из них. Об этом сообщает Минэкономразвития Украины в субботу, 5 мая.

"Под действие ограничения попали 155 видов товаров, в частности некоторые продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы", – говорится в сообщении.

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Офис торгового представителя США ввел в действие эти ограничения силу через 120 дней после публикации соответствующей прокламации президента США от 22 декабря 2017 года.

"Минэкономразвития находится в постоянном диалоге с правительством США и работает над решением проблемы. В то же время, снятие ограничений в значительной степени зависит от принятия Верховной Радой проекта закона №7466, известного как законопроект Об организации коллективного управления", – заявило украинское ведомство.

Министерство напоминает, что разработанный им законопроект, направленный на установление в Украине эффективной и прозрачной системы коллективного управления имущественными правами в сфере авторского права и смежных прав, был принят в первом чтении 1 марта, а 19 апреля народные депутаты начали его рассмотрение во втором чтении.

Напомним, 23 марта в Штатах начали действовать ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. 

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Теги: Украина, США, Украина-США, Минэкономики, Пошлины, товары
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Источник: korrespondent.net

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