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В обменниках незначительно снизился курс доллара

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Курс наличного доллара снизился на 0,76 копеек до 26,2956 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,09 копеек к 25,9965 UAH/USD.
Валюта в обменниках дешевеет
Валюта в обменниках дешевеет
depositphotos.com

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 10:30 понизился по сравнению с данными на 9:30 на 0,76 коп. к 26,2956 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,09 коп. к 25,9965 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

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Отмечено, что в свою очередь средний курс покупки евро повысился на 4,87 коп. к 31,0178 UAH/EUR, курс продажи понизился на 2,44 коп. к 31,6280 UAH/EUR.

Ранее сообщалось, что, согласно курсу валют на 5 мая, гривна упала на 11 копеек.

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Теги: деньги, доллар, валюта, курс валют, доллары, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня
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Источник: korrespondent.net

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