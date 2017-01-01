В обменниках незначительно снизился курс доллара

Курс наличного доллара снизился на 0,76 копеек до 26,2956 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,09 копеек к 25,9965 UAH/USD.

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 10:30 понизился по сравнению с данными на 9:30 на 0,76 коп. к 26,2956 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,09 коп. к 25,9965 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

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Отмечено, что в свою очередь средний курс покупки евро повысился на 4,87 коп. к 31,0178 UAH/EUR, курс продажи понизился на 2,44 коп. к 31,6280 UAH/EUR.

Ранее сообщалось, что, согласно курсу валют на 5 мая, гривна упала на 11 копеек.