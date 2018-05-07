Цена нефти WTI поднялась выше $70 впервые за четыре года

Рост цен на "черное золото" связан с опасением инвесторов в том, что президент США Дональд Трамп займет жесткую позицию в отношении Ирана.

Мировые цены на нефть продолжают подниматься в понедельник, 7 мая. Нефть марки WTI торгуется выше $70 за баррель впервые с 2014 года. Об этом свидетельствуют оперативные данные биржевых торгов.

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Так, цена июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 по Киеву увеличилась на $0,89 (1,19%) – до $75,76 за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла на $0,83 (1,19%) – до $70,55 за баррель.

Рост цен связан с опасением инвесторов в том, что президент США Дональд Трамп займет жесткую позицию в отношении Ирана, пишет Интерфакс со ссылкой на MarketWatch.

В выходные он вновь раскритиковал действующее соглашение по Ирану, назвав его "ужасным" для США, добавив при этом, что "это не означает, что он не согласится на переговоры по новому соглашению".

Срок рассмотрения вопроса об участии США в сделке по Ирану истекает 12 мая, и выход из нее американской стороны спровоцирует возобновление санкций в отношении Ирана, что ограничит экспорт из этой страны.

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"Трейдеры в данный момент закладывают в рынок вероятность выхода США из соглашения по Ирану, таким образом, премия за риск к ценам может увеличиться еще больше, – отмечает глава отдела сырьевых рынков Saxo Bank A/S в Копенгагене Оле Хансен. – Если Трамп примет решение отложить выход из сделки или согласится на обсуждение ее условий, цены на нефть могут легко потерять $5".

Тем временем, данные Baker Hughes, обнародованные в пятницу, указали на продолжающийся рост числа действующих нефтяных буровых установок в США. Показатель увеличился пятую неделю подряд – на девять единиц, до 834 установок.

Напомним, в конце апреля цена на нефть марки Brent впервые с 26 ноября 2014 года достигла 75 долларов за баррель.