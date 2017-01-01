Курс валют на 8 мая: гривна укрепилась

Курс доллара на межбанке в продаже понизился на восемь копеек – до 26,26 грн/долл, курс в покупке также упал на 8 копеек – до 26,23 грн/долл.

Национальный банк Украины на 8 мая 2018 года повысил курс гривны на полторы копейки – до 26,29 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 7 мая.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2629,0191 гривны (-1,5331);

– 100 евро – 3129,0585 гривны (-19,4494);

– 10 российских рублей – 4,1920 гривны (+0,0298).

Курс доллара на межбанке в продаже понизился на восемь копеек – до 26,26 грн/долл, курс в покупке также упал на 8 копеек – до 26,23 грн/долл.