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Министр экономики ФРГ обсудит Северный поток-2 в Киеве и Москве – СМИ

Комментариев: 4
Петер Альтмайер поднимет две важные темы во время поездки в Украину и Россию, которая состоится 13 и 14 мая.
Петер Альтмайер должен подготовить почву для встречи Меркель и Путина
Петер Альтмайер должен подготовить почву для встречи Меркель и Путина
depositphotos.com

Министр экономики Германии Петер Альтмайер планирует совершить визит в России и Украину. Об этом сообщает информагентство dpa в понедельник, 7 мая, со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ.

По их информации, поездка Альтмайера запланирована на 13 и 14 мая.

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Ожидается, что министр ФРГ обсудит со своими российским и украинским коллегами вопросы энергетики и экономической политики. В частности, главной темой переговоров должны стать будущее проекта газопровода Северный поток-2 и Украины как транзитной страны для поставок российского природного газа в Европу.

Ранее сообщалось, что Германия считает необходимым предоставление Россией гарантий по поводу продолжения транзита газа через Украину после завершения строительства газопровода Nord Stream - 2 (Северный поток - 2).

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
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Теги: Россия, Украина, Германия, Северный поток, транзит, газопровод, транзит газа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  08.05.2018, 14:18
Оценка:  0
гость
да в принципе бабушка меркель уже пару лет назад сформулировала будущее укрогтс- подачка от отмененого южного потока! Не зря немцы так старались чтоб братушек булгар кинуть в этом проэкте!
гость  (аноним)  08.05.2018, 13:41
Оценка:  +1
гость
Все просто как яйца дрозда: или укрогтс подарят Газпрому, или украинцы будут снабжать венгров, румын, словаков в убыток нахтотгазу. Других объемов Газпром Украине не даст! Так что вешайте на фейс размозоленую до кровянки дырку (типа наркомак) и айда рисовать нележнисть!
гость  (аноним)  08.05.2018, 13:21
Оценка:  0
гость
Украина - это говно и продажность, с мразями нужно только давать им фекалии
гость  (аноним)  08.05.2018, 13:08
Оценка:  0
гость
С Украиной он будет говорить о продаже ГТС, через приватизацию, а с Москвой о гарантии загрузки и если оба условия будут решены положительно, то ГТС Украины будет жить и процветать ещё долго...
Только без Украины. Всё ведь идёт именно к этому Украину просто выжимают и используют.
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