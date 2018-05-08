Министр экономики ФРГ обсудит Северный поток-2 в Киеве и Москве – СМИ

Петер Альтмайер поднимет две важные темы во время поездки в Украину и Россию, которая состоится 13 и 14 мая.

Петер Альтмайер должен подготовить почву для встречи Меркель и Путина depositphotos.com

Министр экономики Германии Петер Альтмайер планирует совершить визит в России и Украину. Об этом сообщает информагентство dpa в понедельник, 7 мая, со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ.

По их информации, поездка Альтмайера запланирована на 13 и 14 мая.

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Ожидается, что министр ФРГ обсудит со своими российским и украинским коллегами вопросы энергетики и экономической политики. В частности, главной темой переговоров должны стать будущее проекта газопровода Северный поток-2 и Украины как транзитной страны для поставок российского природного газа в Европу.

Ранее сообщалось, что Германия считает необходимым предоставление Россией гарантий по поводу продолжения транзита газа через Украину после завершения строительства газопровода Nord Stream - 2 (Северный поток - 2).