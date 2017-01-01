Фондовый рынок США закрылся ростом

Торги на Американской фондовой бирже в понедельник, 7 мая, закончились ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Рынки США закрылись ростом индексов depositphotos.com

Индекс Dow Jones вырос на 0,39% – до 24357,32 пункта. Читай также: Фондовые индексы США прибавили более 1% Индекс S&P 500 увеличился на 0,35% – до 2672,63 пункта. NASDAQ прибавил 0,77% – до 7265,21 пункта. Ранее сообщалось о том, что тролли РФ пытаются подорвать энергетические рынки США.

КорреспонденТ.biz