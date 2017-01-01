НБУ сообщил о росте депозитов в банках

По итогам первых трех месяцев выросли как гривневые депозиты (на 3,2%), так и валютные - 0,8% в долларовом эквиваленте.

Объемы банковских вкладов населения по итогам первых трех месяцев 2018 года выросли на 2% по фиксированному на начало года курсу до 475 млрд гривен в гривневом эквиваленте. Об этом во вторник, 8 мая, сообщает НБУ.

По данным регулятора, росли как гривневые депозиты (на 3,2%), так и валютные (0,8% в долларовом эквиваленте).

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"Темпы прироста депозитов имеют потенциал к ускорению, учитывая существенный рост номинальных доходов украинцев", - сообщили в НБУ.

Отмечается, что депозиты юридических лиц сократились на 4,8% в течение квартала в 398 млрд гривен, что объясняется сезонными факторами. Прирост средств юридических лиц в гривне зафиксирован только в государственных банках (кроме ПриватБанка) - на 3,6%, в иностранной валюте - в частных банках и ПриватБанке (+ 6,7% и + 1,3% в долларовом эквиваленте соответственно).

Структура обязательств банков в первом квартале почти не изменилась: доля средств корпораций и населения в ней составляет 76,8%. На депозиты физических лиц приходится более 40% всего банковского фондирования.

В Нацбанке отметили, что продолжается медленное снижение ставок по валютным депозитам. Они в очередной раз обновили исторический минимум: стоимость 12-месячных депозитов в долларах США сократилась на 0,3 п.п. до 3,3% годовых.

Напомним, в январе 16 банков получили убыток.