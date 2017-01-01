Украинцы удвоили продажу валюты

Чистая продажа валюты гражданами страны в апреле составила $234,7 млн, сообщает пресс-служба НБУ.

Украинцы продали банкам в два раза больше валюты depositphotos.com

Чистая продажа валюты украинцами в апреле 2018 года составила $234,7 млн. Это в 2,2 раза больше в сравнении с мартом этого года ($104,9 млн). Об этом во вторник, 8 мая, сообщает НБУ.

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Так, в апреле население продало банкам $884,8 млн, а купило $650,1 млн.

По данным регулятора, непосредственно американских долларов украинцы в прошлом месяце купили $491 млн, продали - $692,3 млн.

Напомним, НБУ отчитался о росте золотовалютных резервов.