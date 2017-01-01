Курс валют на 10 мая: гривна усилила рост

Курс доллара на межбанке в продаже понизился на одну копейку – до 26,26 грн/долл, курс в покупке упал полкопейки – до 26,225 грн/долл.

НБУ повысил курс гривны более чем на семь копеек depositphotos.com

Национальный банк Украины на 10 мая 2018 года повысил курс гривны на семь копеек – до 26,21 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 8 мая.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2621,9038 гривны (-7,1153);

– 100 евро – 3112,1998 гривны (-16,8587);

– 10 российских рублей – 4,1613 гривны (-0,0307).

Курс доллара на межбанке в продаже понизился на одну копейку – до 26,26 грн/долл, курс в покупке упал полкопейки – до 26,225 грн/долл.