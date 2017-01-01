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Курс валют на 10 мая: гривна усилила рост

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Курс доллара на межбанке в продаже понизился на одну копейку – до 26,26 грн/долл, курс в покупке упал полкопейки – до 26,225 грн/долл.
НБУ повысил курс гривны более чем на семь копеек
НБУ повысил курс гривны более чем на семь копеек
depositphotos.com

Национальный банк Украины на 10 мая 2018 года повысил курс гривны на семь копеек – до 26,21 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 8 мая.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2621,9038 гривны (-7,1153);

– 100 евро – 3112,1998 гривны (-16,8587);

– 10 российских рублей – 4,1613 гривны (-0,0307).

Курс доллара на межбанке в продаже понизился на одну копейку – до 26,26 грн/долл, курс в покупке упал полкопейки – до 26,225 грн/долл.

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Теги: гривна, доллар, евро, НБУ, Нацбанк, Межбанк, доллары, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, доллар на межбанке
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Источник: korrespondent.net

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