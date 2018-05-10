Германия поддержит украинский транзит в Европе – посол

Министром экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер проведет переговоры сначала в Киеве,а затем отправится в Москву.

Власти Германии будут способствовать, чтобы Украина оставалась одним из главных транзитеров российского газа в Европу и укрепляла свои позиции. Об этом сказал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник после встречи с министром экономики и энергетики Германии Петером Альтмайером накануне его визита в Киев, сообщает Укринформ.

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“Состоялась встреча с министром в качестве подготовки его визита в Киев. Я услышал полную поддержку того, что Германия будет делать все, чтобы Украина не только не утратила свою роль одного из главных транзитеров российского газа в Европу, но и, возможно, со временем ее укрепила, поскольку экономика в Европе растет и потребность в дополнительном газе будет увеличиваться“, – рассказал Мельник.

Важным он назвал то, что Альтмайер проведет переговоры в Киеве до того, как отправится в Москву на следующий день, выслушав сначала аргументы украинской стороны. Тема Северного потока-2 – очень сложная, отметил Мельник.

Он подчеркнул важность того, что Германия объявила своей целью сделать все возможное, чтобы Украина не утратила те поступления, которые имела благодаря транзитным платежам, “как бы дальше ни реализовывался сценарий с газопроводом Северный Поток 2“.

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Посол со своей стороны представил Альтмайеру статистические выкладки по объемам транзита через Украину за 1991-2017 гг. В самый критический год, 2014-й, было прокачано 63 млрд кубометров топлива; в 2017 – 93,5 млрд; в пиковый 1999 – 141 млрд кубов. Те цифры, которыми располагала немецкая сторона, по словам Мельника, были значительно ниже.

Украинской дипломат напомнил Альтмайеру, что украинская ГТС – самая большая в мире и работает надежно, а также что трубы при ее строительстве использованы, в том числе, и немецкие.

Ранее сообщалось, что Германия считает необходимым предоставление Россией гарантий по поводу продолжения транзита газа через Украину после завершения строительства газопровода Nord Stream - 2 (Северный поток - 2).